Fenerbahçe'nin gözü Vilhena'da

Fenerbahçe, Rus kulübü Krasnodar'da sorunlar yaşayan Vilhena için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin gözü Vilhena'da
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18 Ağustos 2021 10:51
Ozan Tufan'ın gözden çıkarılması sonrasında orta alana takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Tonny Vilhena sürprizi yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler, Krasnodar formasını giyen Hollandalı yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor. Vilhena'nın Rus kulübünde sorunlar yaşadığı hatta kadro dışı bırakılacağı iddiaları haberleri üzerine harekete geçen yönetim fırsat transferi için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'nin yaşanacak gelişmeleri çok yakından takip ettiği ve kısa süre içinde resmi teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında. 


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