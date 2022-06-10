Fenerbahçe'nin gözü Andre Franco'da

Jorge Jesus'un gelmesiyle transfer çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe'de, Portekizli orta saha Andre Franco için temaslar sıklaştı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin gözü Andre Franco'da
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10 Haziran 2022 10:49
Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe, yeni hocasının listesi doğrultusunda da transfer çalışmalarına devam ediyor.

ANDRE FRANCO İÇİN FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

İmza töreninde Mesut Özil'i kadroda düşünmediğini açık bir şekilde dile getiren 67 yaşındaki çalıştırıcı, 10 numara pozisyonu için vatandaşı Andre Franco'nun ismini verdi. Başkan Ali Koç ve kurmayları, Estoril'de forma 24 yaşındaki futbolcu için harekete geçti ve Portekiz ekibine teklifi yaptı. Portekiz basını da bu transfer girişimini doğruladı.

İSPANYOLLARIN GÖZÜ FRANCO'DA

Sarı-Lacivertliler, bu transferde yalnız değil. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; Almeria ve Valladolid de oyuncuyu istiyor. Estadiodeportivo'nun haberine göre; Almeria birinci lige döndükten sonra kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Bu nedenle de gözünü Estoril'in Portekizli oyuncusu Andre Franco'ya dikti. Franco geride bıraktığımız sezon çok iyi bir performans gösterdi ve 32 maçta, 11 gol atıp, 4 de asist yaptı.

"Birkaç dikkat çeken oyuncudan biri. Ama Valladolid ile Türk takımı Fenerbahçe de oyuncuyu istiyor." ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Portekiz'den A Bola gazetesi ise; Estoril'in 3.5 milyon euro değeri olan Franco için 5 milyon euro bonservis bedeli istediğini ve bu miktarın altına düşmeyeceğini yazdı. Oyuncunun ise daha iyi bir maaş ve Jesus faktöründen dolayı Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığının altı çizilen haberde; "Henüz 24 yaşında ve ülke dışındaki birçok takımın listesinde bulunuyor. Estoril'in istediği parayı kim verirse Franco, gelecek sezon o takımın formasını giyecek" denildi. Ay sonunda sezonu açacak olan Fenerbahçe'nin transferi önümüzdeki günlerde sonuçlandırması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.



 
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