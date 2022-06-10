Fenerbahçe'nin gözü Andre Franco'da

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe, yeni hocasının listesi doğrultusunda da transfer çalışmalarına devam ediyor.İmza törenindekadroda düşünmediğini açık bir şekilde dile getiren 67 yaşındaki çalıştırıcı, 10 numara pozisyonu için vatandaşıismini verdi. Başkan Ali Koç ve kurmayları, Estoril'de forma 24 yaşındaki futbolcu için harekete geçti ve Portekiz ekibine teklifi yaptı. Portekiz basını da bu transfer girişimini doğruladı.Sarı-Lacivertliler, bu transferde yalnız değil. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre;vede oyuncuyu istiyor. Estadiodeportivo'nun haberine göre; Almeria birinci lige döndükten sonra kadrosunu güçlendirmek istiyor.Bu nedenle de gözünü Estoril'in Portekizli oyuncusu Andre Franco'ya dikti. Franco geride bıraktığımız sezon çok iyi bir performans gösterdi ve 32 maçta, 11 gol atıp, 4 de asist yaptı.ifadelerine yer verdi.Portekiz'den A Bola gazetesi ise; Estoril'in 3.5 milyon euro değeri olan Franco için 5 milyon euro bonservis bedeli istediğini ve bu miktarın altına düşmeyeceğini yazdı. Oyuncunun ise daha iyi bir maaş ve Jesus faktöründen dolayı Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığının altı çizilen haberde;denildi. Ay sonunda sezonu açacak olan Fenerbahçe'nin transferi önümüzdeki günlerde sonuçlandırması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.