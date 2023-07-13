Fenerbahçe'nin gözdesi Livakovic'ten transfer açıklaması

Kaleci transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedefi Dominik Livakovic açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin gözdesi Livakovic'ten transfer açıklaması
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13 Temmuz 2023 00:16
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için sıkı pazarlıklar yürüttüğü Dinamo Zagreb ve Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic açıklamalarda bulundu.

Başarılı eldiven yaptığı açıklamada her gün yeni bir takımla adının anıldığını gazetelerden öğrendiğini belirterek,"Her gün farklı bir kulübe transfer olduğumu okuyorum. Gelecekte neler olacak bilemiyorum ama kulübümün kaptanı olmaktan ve şampiyonluk kazanmak için mücadele etmekten her zaman gurur duydum. Uzun süredir buradayım. Hem ben hem de kulüp için en iyi seçeneğin ne olduğuna oturup birlikte karar vereceğiz ve neler olacağını göreceğiz" sözlerini kullandı.

9 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Sarı lacivertli takımın bir süredir pazarlıklar yürüttüğü Livakovic için 6 milyon euroluk teklifin yetersiz kaldığı öğrenilmişti. Dinamo Zagreb'in 10 milyon euro'da diretmesi nedeniyle mesafe kaydedemeyen sarı-lacivertliler, son olarak teklifini 9 milyon euro'ya yükseltti. Villarreal'in de bu oyuncu için devrede olması yeni teklifte etkili olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE BİTİRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, bu teklifle birlikte Hırvat kaleci ve kulübü Dinamo Zagreb'i ikna etmeye yaklaştı. Fenerbahçe, Livakovic'in transferini birkaç gün içinde tamamlamayı hedefliyor.

İSTATİSTİKLERİ

Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.



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