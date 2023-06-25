Fenerbahçe'nin gözdesi Arabistan radarında

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Juventus forması giyen 26 yaşındaki orta saha Arthur Melo'yu kadrosuna katmak istiyor.



FENERBAHÇE'NİN İLGİSİ



Türkiye'den Fenerbahçe ve İspanya'dan Sevilla'nın ilgisi olduğu belirtilen Brezilyalı oyuncu Arthur için Al Hilal'in kulübünün istekli olduğu ifade edildi.



İtalyan basınında yer alan habere göre Suudi yöneticileri Brezilyalı oyuncu ile yakın zamanda temaslara başlayacak.



Geçtiğimiz sezonda Liverpool forması giyen Arthur'un ise Premier Lig'e dönmeye hevesli olduğu aktarıldı.



Fenerbahçe ve Sevilla'nın da ilerleyen günlerde 26 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunabileceği iddia edildi.



SEZON PERFORMANSI



Juventus'tan Liverpool'a kiralanan Arthur, İngiliz temsilcisinde fazla forma şansı bulamadı.



26 yaşındaki orta saha oyuncusu Liverpool ile sadece 4 karşılaşmada yer aldı.





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