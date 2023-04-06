Fenerbahçe'nin golünde el itirazları

Fenerbahçe'nin Emre Mor ile bulduğu ilk golün asistini yapan Enner Valencia'nın topu elle kontrol ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'nin golünde el itirazları
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06 Nisan 2023 21:36
Fenerbahçe'nin Yukatel Kayserispor'a karşı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bulduğu golde el itirazları yaptı.

Valencia, gelen ortayı kontrol edip Emre Mor'a aktardı. Emre Mor, tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

Kayserisporlu oyuncular, bu pozisyonda Valencia'nın topu 'el' ile kontrol ettiği yönünde itirazda bulundu.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'dan onay gelmesi üzerine gol kararı verdi.

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