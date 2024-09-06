Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, efsaneler arasında!

Fenerbahç'de Edin Dzeko, 4'ü Şampiyonlar Ligi, 4'ü Süper Lig'de olmak üzere çıktığı 8 resmi maçta 8 kez ağları havalandırmayı başardı. Toplamdaki gol sayısını 432'ye çıkaran Dzeko, aralarında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin de yer aldığı aktif futbolcular arasında 8. sırada yer alıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, efsaneler arasında!
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06 Eylül 2024 12:19
Son güncelleme 06 Eylül 2024 12:21
Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

İlerleyen yaşına rağmen gerçek bir profesyonel olduğunu hem performansı hem de golleriyle gösteren Dzeko, Fenerbahçe ile bu sezon hem Süper Lig hem Avrupa'da çıktığı 8 maçta 8 gol attı.

RONALDO VE MESSI'LI LİSTEDE 8. SIRADA

Bosnalı oyuncu aynı zamanda aktif futbola devam eden en golcü 10 futbolcu arasında yer alıyor. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin tarihin en golcü oyuncusu olmak için çekiştiği listede Dzeko 432 golle 8. sırada yer alıyor. Yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösteren Dzeko bir üst basamakta yer alan Neymar'ı kısa sürede geçeceğe benziyor.

ŞU ANDA ONA YETİŞEBİLEN YOK

Bu arada Avrupa'nın 5 büyük liginde şu anda Edin Dzeko'nun gol sayısına ulaşabilen futbolcu yok. Sadece sezona Basel'de başlayıp İsviçre ekibinde 8 gol sevinci yaşadıktan sonra Villarreal'e transfer olan Thierno Barry, La Liga'da da ağları sarsarken toplamda 9 gole ulaşmayı başardı. 




 

 

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