Fenerbahçe'nin gol yememe serisi bozuldu

Hatayspor'u evinde 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de 4 maç sonra kalesini gole kapatamadı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, evinde RAMS Başakşehir'i 4-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.
Fenerbahçe, 5. maçında Atakaş Hatayspor karşısında ise kalesinde 2 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, evinde RAMS Başakşehir'i 4-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.
Fenerbahçe, 5. maçında Atakaş Hatayspor karşısında ise kalesinde 2 gol gördü.