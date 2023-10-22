Fenerbahçe'nin gol yememe serisi bozuldu

Hatayspor'u evinde 4-2 yenen Fenerbahçe'nin 4 maçlık gol yememe serisi sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin gol yememe serisi bozuldu
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22 Ekim 2023 23:26
Hatayspor'u evinde 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de 4 maç sonra kalesini gole kapatamadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, evinde RAMS Başakşehir'i 4-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

Fenerbahçe, 5. maçında Atakaş Hatayspor karşısında ise kalesinde 2 gol gördü.

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