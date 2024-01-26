Fenerbahçe'nin gol sıkıntısı: Dzeko 3'te 0

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe, Süper Lig'deki son üç maçında gol bulma konusunda zorlanıyor. 80 şut, topla 154 ceza sahası buluşması, sadece 3 gol. Gol krallığında zirvedeki Edin Dzeko, son 3 maçtır suskun.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin gol sıkıntısı: Dzeko 3'te 0
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26 Ocak 2024 14:27
Fenerbahçe, Süper Lig'deki son üç maçında son vuruşlarda ve bitiricilik konusunda büyük sıkıntı yaşıyor.

Bu sıkıntı, istatistiklere de yansıyor. 270 dakikada 20'si isabetli 80 şut çeken, rakip ceza sahasında toplam 154 kez topla buluşan Kanarya, toplam 3 gol atabildi.

Bunların 1'i de penaltıdan geldi. Ceza sahasında en fazla topla buluşan takım olan sarı-lacivertliler, geride kalan 22 haftada 62 pozisyon ile ligin en çok gol kaçıran takımı olarak da zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe, söz konusu üç maç öncesindeki iki sınavda rakip filelere toplam 12  gol göndermişti: İstanbulspor 5-1, Konyaspor 7-1.

SON 3 MAÇTA FENERBAHÇE

RakipŞutRCS Top. Bul.Skor
Gaziantep 6/20 44 1-0
Samsunspor 7/24 39 1-1
Başakşehir 7/30 71 1-0
TOPLAM 20/80 154 3-1

DZEKO DÜŞÜŞTE

Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Edin Dzeko'nun 3 maçtır suskun olması, Fenerbahçe'nin istatistiklerine de yansıdı.

37 yaşındaki Bosnalı kaptan; Gaziantep, Samsunspor ve Başakşehir maçlarında 11 (3 / 4 / 4) gol pozisyonunu değerlendiremedi. Dzeko, Gaziantep maçında bir de penaltı kaçırdı.   

 
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