Fenerbahçe'nin gol sıkıntısı: Dzeko 3'te 0

SON 3 MAÇTA FENERBAHÇE

Rakip Şut RCS Top. Bul. Skor Gaziantep 6/20 44 1-0 Samsunspor 7/24 39 1-1 Başakşehir 7/30 71 1-0 TOPLAM 20/80 154 3-1

DZEKO DÜŞÜŞTE

, Süper Lig'deki son üç maçında son vuruşlarda ve bitiricilik konusunda büyük sıkıntı yaşıyor.Bu sıkıntı, istatistiklere de yansıyor. 270 dakikada 20'si isabetli 80 şut çeken, rakip ceza sahasında toplam 154 kez topla buluşan Kanarya, toplam 3 gol atabildi.Bunların 1'i de penaltıdan geldi. Ceza sahasında en fazla topla buluşan takım olan sarı-lacivertliler, geride kalan 22 haftada 62 pozisyon ile ligin en çok gol kaçıran takımı olarak da zirvede yer alıyor.Fenerbahçe, söz konusu üç maç öncesindeki iki sınavda rakip filelere toplam 12 gol göndermişti: İstanbulspor 5-1, Konyaspor 7-1.Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Edin Dzeko'nun 3 maçtır suskun olması, Fenerbahçe'nin istatistiklerine de yansıdı.37 yaşındaki Bosnalı kaptan; Gaziantep, Samsunspor ve Başakşehir maçlarında 11 (3 / 4 / 4) gol pozisyonunu değerlendiremedi. Dzeko, Gaziantep maçında bir de penaltı kaçırdı.