Fenerbahçe, son dönemde inişli-çıkışlı bir performans sergiliyor ancak bir şey değişmiyor: Enner Valencia gollerini atmaya devam ediyor...Kariyerinin en iyi dönemini geçiren 33 yaşındaki futbolcu, ligdeki Gaziantep maçının ardından kupadaki Rizespor mücadelesinde de son dakikalarda ağları sarsarak galibiyeti getiren isim oldu. Valencia, bu sezon 27. resmi maçında 18. golünü kaydetti.Tecrübeli yıldız, bu performansını sürdürerek hem takımına şampiyonluğu getirmek hem de kariyerinde 2. kez gol kralı olmayı hedefliyor. Valencia, 2013-14 sezonunda 18 kez ağları sarsarak Meksika Ligi'nin en golcü oyuncusu olmuştu. Ekvadorlu futbolcunun şu anda Süper Lig'de 15 sayısı bulunuyor ve en yakın rakiplerinin 5 gol önünde krallık yarışında zirvede.