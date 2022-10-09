Fenerbahçe'nin gizli kahramanı; Diego Rossi

Fenerbahçe'nin bu sezon asist anlamındaki 1 numaralı ismi Diego Rossi oldu. Avrupa Ligi'nde 2-0 kazanılan AEK Larnaca karşılaşmasında Batshuayi'nin ilk golünde asisti yapan Rossi, bu alanda Sarı-Lacivertlilerde kendisiyle aynı sayıya (5) sahip Lincoln'ü geçerek takımın en iyisi olmayı başarmıştı.



ALANYA'DA İLKİ YAŞADI



6 asisti bulunan ve Larnaca mücadelesinde rakibin kendi kalesine attığı ikinci golün de bir bakıma hazırlayıcısı olan Uruguaylı yıldızın, bu akşam Karagümrük karşısında da atakları yönlendirme ve gol pozisyonu yaratmada Fenerbahçe'de başrolü oynaması bekleniyor. Ligdeki tek golünü 5-0 kazanılan Alanya mücadelesinde atan 24 yaşındaki oyuncu, yine skora katkı yaparak galibiyette pay sahibi olmayı hedefliyor.



"OFANSİF OLARAK İYİYDİK"



UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca'yı 2-0 deviren Fenerbahçe 'de karşılaşmanın ardından konuşan Diego Rossi, "Zor bir maçtı. Bu turnuvadaki bütün maçlar gibi. İyi futbol sergiledik. Ofansif olarak iyiydik. Top hep bizdeydi. Önemli olan galibiyeti aldığımız için mutluyuz. Larnaca ile oynayacağımız ikinci maç öncesi önümüzde oynayacağımız lig karşılaşması var. Şu anda o maça odaklandık. O maçtan sonra diğer maçı düşünmeye başlayacağız. Adım adım gitmeliyiz. İki turnuvada da iyi şeyler yapmak istiyoruz. Oynadığımız her maçta üç puan almak bizim için önemli" demişti.



FARKLI İSİMLER ATIYOR



Fenerbahçe'nin, ligdeki son 9 golü farklı isimlerden geldi. Sarı-Lacivertliler'de bu süreçte gollere Miha Zajc, Ezgjan Alioski, Joao Pedro Joshua King, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci imzalarını attı. Ligde kalesinde 6 gol gören Kanarya, rakip fileleri ise 20 kez salladı.





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