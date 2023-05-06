Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı; 7 eksik var.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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06 Mayıs 2023 16:08
Son güncelleme 06 Mayıs 2023 16:41
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı Giresunspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Lincoln Henrique, sarı kart cezalısı Willian Arao, kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Gustavo Henrique kadroda yer almadı.

Sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve İsmail Yüksek ise kamp kadrosunda yer aldı.

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