Arda Güler bu sezon adeta peri masalı yaşıyor. 17 yaşındaki futbolcu önce Fenerbahçe 'de şans bulmaya başladı. Arda, bunu çok iyi değerlendirdi, Alanya karşısında ağları sarsarak Sarı-Lacivertliler'in lig tarihinde gol atan en genç oyuncusu oldu. Şimdiden taraftarın sevgilisi haline gelen genç yıldız adayı, başarılı performansını Ay-Yıldızlı formaya da taşıdı. U17 Milli Takımımız'ın Elit Tur'da oynadığı grup maçlarına Arda damgasını vurdu. Genç Millilerimiz, Sırbistan'a 3-2 kaybederken 17 yaşındaki oyuncu gol sevinci yaşadı. U17 Milli Takımımız'ın Galler'i 5-2'yle geçtiği mücadelede ise Sarı-Lacivertliler'in genç yeteneği 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Arda Güler, Elit Tur'da en fazla dikkat çeken isimler arasına adını yazdırdı.



'Yakından takip edilecek oyuncu'



Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester City, Arsenal, Ajax, Atalanta başta olmak üzere Avrupa'nın birçok kulübü, U17 Elit Tur maçlarını gözlemcileriyle yakından takip ediyor. Arda, Fenerbahçe'de zaten devlerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. 17 yaşındaki oyuncu, Milli forma altındaki performansıyla da gözlemcilerden tam not aldı. Avrupa'nın birçok ekibi, Arda Güler'i 'yakından takip edilecek oyuncu' olarak belirledi. Ülker Stadı, önümüzdeki aylarda bol bol Avrupalı gözlemcileri ağırlayacak gibi görünüyor.



