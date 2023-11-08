Fenerbahçe'nin genç oyuncuları için tarihi fırsat!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Becao, Djiku, Serdar Aziz'in sakat, Samet'in de UEFA listesinde olmamasından dolayı Ludogorets karşısında stoperde Jayden Oosterwolde'nin yanında sürpriz bir isme görev vermesi bekleniyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin genç oyuncuları için tarihi fırsat!
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08 Kasım 2023 07:54
Son güncelleme 08 Kasım 2023 08:09
Fenerbahçe, Ludogorets ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi karşılaşması için bugün özel uçakla Bulgaristan'a gidecek.

Sarı lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavi gören Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Fred, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş ile UEFA listesinde adları yer almayan Samet Akaydın, Bartuğ Elmaz ve Mert Müldür maç kadrosunda yer alamayacak. Bu futbolcular İstanbul'da kalarak kendileri için belirlenen tedavi ya da çalışma programını uygulayacak.

8 oyuncudan çeşitli gerekçelerle yararlanamayacak olan teknik direktör İsmail Kartal, Ludogorets maçının kadrosuna altyapıdan 4 genç futbolcuyu alacak.

İSMAİL KARTAL, YUSUF'LA ÖZEL İLGİLENİYOR

Ludogorets deplasmanında A takım kadrosunda yer alacak genç oyuncuların mevkileri ve yaşları şöyle: Muhammet Doğukan Demir (Kaleci - 17). Muhammet İmre (Önlibero - 18), Efekan Karayazı (Orta saha - 18), Yusuf Akçiçek (Stoper - 17).

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, as takımın stoperleri Becao, Djiku, Serdar Aziz'in sakat, Samet'in de UEFA listesinde olmamasından dolayı Ludogorets karşısında bu mevkide Jayden Oosterwolde ile Yusuf Akçiçek'i oynatması bekleniyor. Antrenmanlarda Yusuf'la özel olarak ilgilenen Kartal'ın genç oyuncunun performansından memnun kaldığı ve şu an itibariyle ilk 11'de oynatmaya kararlı olduğu öğrenildi. 

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