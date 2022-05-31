Fenerbahçe'nin genç gözdesi: Tuğbey Akgün

Genç isimlere ilgisi süren Fenerbahçe'nin yeni hedefinin Bursaspor forması giyen Tuğbey Akgün olduğu belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
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Fenerbahçe'nin genç gözdesi: Tuğbey Akgün
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31 Mayıs 2022 15:15
Fenerbahçe'nin genç oyunculara ilgisi sürüyor.

Sarı-lacivertlilerin yeni hedefinin Bursaspor forması giyen Tuğbey Akgün olduğu öğrenildi.

Bursa basını, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu geçen sezon birçok maçta izleyen sarı-lacivertlilerin, Bursaspor'la görüşeceğini yazdı.

1.Lig'de 20, Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giyen Tuğbey Akgün'ün U19 Milli Takımı'nda 3, U16'da 16 maçta 2 ve U15'te de 5 maçta 1 golü bulunuyor.

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