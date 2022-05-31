Fenerbahçe'nin genç gözdesi: Tuğbey Akgün

Fenerbahçe'nin genç oyunculara ilgisi sürüyor.
Sarı-lacivertlilerin yeni hedefinin Bursaspor forması giyen Tuğbey Akgün olduğu öğrenildi.
Bursa basını, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu geçen sezon birçok maçta izleyen sarı-lacivertlilerin, Bursaspor'la görüşeceğini yazdı.
1.Lig'de 20, Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giyen Tuğbey Akgün'ün U19 Milli Takımı'nda 3, U16'da 16 maçta 2 ve U15'te de 5 maçta 1 golü bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerin yeni hedefinin Bursaspor forması giyen Tuğbey Akgün olduğu öğrenildi.
Bursa basını, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu geçen sezon birçok maçta izleyen sarı-lacivertlilerin, Bursaspor'la görüşeceğini yazdı.
1.Lig'de 20, Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giyen Tuğbey Akgün'ün U19 Milli Takımı'nda 3, U16'da 16 maçta 2 ve U15'te de 5 maçta 1 golü bulunuyor.
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