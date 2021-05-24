Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'nin geleceğini siz belirliyorsunuz.
Fenerbahçe'nin geleceğini sen belirle!
Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezonda nasıl hareket edilmeli?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2021 16:44
Fenerbahçe
- 16:44 Fenerbahçe'nin geleceğini sen belirle!
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- 12:00 Kerem Aktürkoğlu: "İnşallah yeni sezonda şampiyon olacağız"
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- 11:46 Beşiktaş için Divock Origi iddiası!
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- 11:40 Sparta Prag'ın hedefi Novak
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- 11:16 Brooks ve Morant 57 attı, Memphis seride 1-0 öne geçti!
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- 11:02 Trabzonspor'a forvet önerisi: Carlos Bacca
- 11:02 Trae 0.9 saniye kala kazandırdı, Hawks seride 1-0 önde!
- 10:52 Booker ilk playoff maçında 34 attı, Suns 1-0 öne geçti!
- 10:46 Harris ve Embiid toplam 67 attı, 76ers 1-0 öne geçti!
- 10:46 Sergen Yalçın: "Ne sözleşme konuştum, ne de para"
- 10:44 Burak Yılmaz: "I am striker!"
AVRUPA'DAN FUTBOL
Avrupa'nın 5 büyük liginde 2020-2021 sezonu tamamlandı!
Lille'e şampiyonluğu "Türkler" getirdi!
Burak Yılmaz: "I am striker!"
Bundesliga'da duygusal an! Penaltıda kıpırdamadı
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Fransa'da skandal karar, yılın 11'inde bizim çocuklar yok
Pep Guardiola, Agüero'nun adresini açıkladı
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