Fenerbahçe'nin geleceğini sen belirle!

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezonda nasıl hareket edilmeli?

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Fenerbahçe'nin geleceğini sen belirle!
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24 Mayıs 2021 16:44
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'nin geleceğini siz belirliyorsunuz.


 
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