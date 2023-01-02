Fenerbahçe'nin forvetteki güvencesi; Joshua King

Süper Lig'de ligin ilk yarısını lider bitirmek isteyen Fenerbahçe'de hücum hattı büyük önem taşıyor. Mevcut forvetler arasında da Joshua King'in formda görüntüsü ve yükselen performansı dikkat çekiyor. Teknik Direktör Jorge Jesus'un elindeki yıldızlar arasında Norveçli yıldız bir adım öne çıkıyor. Özellikle Antalyaspor ve Galatasaray karşılaşmaları öncesi Jesus, King'e çok güveniyor, formayı veriyor.



İlk 11'de garanti



Kadrodaki diğer forvetlerden Joao Pedro'nun uzun süreli bir sakatlığı olacak ve 3 aydan önce dönemeyecek. Valencia da Dünya Kupası'ndan diz sakatlığıyla döndü. Diğer forvetlerden Batshuayi'nin inişli çıkışı performans göstermesi, Serdar Dursun'un da arka planda kalmasıyla tüm gözler Joshua King'e çevrilmiş durumda. Hem Antalyaspor deplasmanında hem de Galatasaray derbisinde King'in ilk 11'de olması bekleniyor.



Arayı iyi kullandı



Joshua King'in yakaladığı bu çıkışta Dünya Kupası arasını çok iyi kullanması önemli bir avantaj sağladı. Sakatlığını tamamen atlatan ve hiçbir antrenmanı kaçırmayan King, çok faydalı bir kamp dönemi geçirdi. Hem hazırlık maçlarında hem de ara sonrası kupa ve lig maçlarında gollerini sıralayan Norveçli oyuncu adeta yeni transfer gibi katkı verdi.





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