Fenerbahçe'nin forveti de Rangers'tan

Bu sezon takımın gol yükünü çeken Enner Valencia'yla yeni sözleşme durumu netleşmeyen Fenerbahçe, yerine alternatif isimler konusunda çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde imzaya en yakın isim olarak, İskoç devi Glasgow Rangers'ın golcüsü Alfredo Morelos gösteriliyor.Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek olan ve Glasgow Rangerslı kanat oyuncusu Ryan Kent'in ardından forvet Alfredo Morelos'u da gündemine aldı. Sevilla'nın da ilgisinin olduğu 26 yaşındaki santrfor da ayrılık açıklamasının ardından "Konuşmamak daha iyi" mesajını attı. Rangers'la idmanda çekilmiş fotoğrafını yükleyip altına, "Ellerim her zaman seninle tanrım" diye yazdı.Genç forvet, temmuz 2007'den beri formasını giydiği İskoç devinde bu sezon oynadığı 43 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 12 gol, 7 asist katkısı sağladı.