Fenerbahçe'nin eski oyuncusu O'Quinn'in yeni adresi Japonya

2021'de Fenerbahçe Beko forması giyen 32 yaşındaki ABD'li basketbolcu Kyle O'Quinn'in yeni adresi Japonya oldu. İşte detaylar...



Japon ekiplerinden SeaHorses Mikawa tecrübeli uzunu kadrosuna kattığını açıklarken, Kyle O'Quinn ile 2022-23 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.



SeaHorses Mikawa forması giyecek olan Kyle O'Quinn, açıklamalarda bulundı. O'Quinn, "Mikawa'ya geleceğim için heyecanlıyım. Bu yeni meydan okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Takım, lig ve oradaki taraftarlar hakkında harika şeyler duydum. Amacım takımın çok maç kazanmasına yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.





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