Fenerbahçe'nin Eren Elmalı ısrarı

Fenerbahçe, milli sol bek Eren Elmalı için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor.



21 yaşındaki sol bek için lacivert-beyazlılar 5.5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep ediyor. Kanarya ise bu rakamı en azından 2.5 seviyesine indirmeyi planlıyor.



Başkan Ali Koç'un da kişisel ilişkilerini kullanarak bu transferi bizzat dahil olması bekleniyor.



Eren de Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor.





İLGİLİ VİDEO