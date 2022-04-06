Fenerbahçe'nin Eren Elmalı ısrarı

Bu sezon Kasımpaşa'da gösterdiği performansla birçok takımın radarına giren Eren Elmalı için İstanbul temsilcisiyle pazarlıklar devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Eren Elmalı ısrarı
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06 Nisan 2022 13:31
Fenerbahçe, milli sol bek Eren Elmalı için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor.

21 yaşındaki sol bek için lacivert-beyazlılar 5.5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep ediyor. Kanarya ise bu rakamı en azından 2.5 seviyesine indirmeyi planlıyor.

Başkan Ali Koç'un da kişisel ilişkilerini kullanarak bu transferi bizzat dahil olması bekleniyor.

Eren de Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor.

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