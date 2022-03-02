Fenerbahçe'nin en önemli sınavı: Trabzonspor'un kanatları

Fenerbahçe'de gözler 6 Mart Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi. 90. dakikadaki golle 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçıyla beraber galibiyet serisini 3 maça çıkaran sarı-lacivertliler, taraftarlarına güzel bir Trabzonspor zaferi sunmak istiyor.



FENERBAHÇE'DE BEK YOK

TRABZONSPOR'DA KANAT ÇOK



Ancak İsmail Kartal'ın elindeki kadroda özellikle savunma beklerinde ciddi eksikler bulunuyor.



Ferdi Kadıoğlu ve Novak'ın sakatlık nedeniyle Trabzonspor maçını kaçıracak olması kafaları karıştırıyor. Sol bekte Szalai ile Çağtay kadroda yer alıyor. Sağ bekte de Nazım Sangare ve Osayi Samuel var.



Ancak rakipte ise ligin en güçlü hücum kanatları bulunuyor. Bordo-mavililerde hem sol hem de sağ kanatta ciddi alternatifler var. Trabzonspor'un sağ ve sol kanadında Bruno Peres, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Nwakaeme, Kouassi ve Edin Visca gibi üst düzey isimler mevcut. Ayrıca Abdülkadir Ömür ve Djaniny de kanatlarda oynayabiliyor.



İSMAİL KARTAL'IN EN ZOR SINAVI



Bu nedenle Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ı önemli bir sınav bekliyor. Rakibin kanatlardaki gücünü durdurmak isteyen Kartal ve ekibi, pazar günkü mücadeleye kadar hem hücumda hem de savunmada taktiklerini hazırlayacak.









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