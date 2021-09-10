Fenerbahçe'nin en iyisi Mergim Berisha oldu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'ya da danışılarak yapılan nokta transferler içinde en beğenilen isim Berisha oldu.



Mergim Berisha, sarı lacivertli ekibin uzun yıllardır özlemini çektiği santrfor özelliklerini taşıması camiayı oldukça heyecanlandırdı.



23 yaşındaki oyuncu idmanlarda uzun boyuna rağmen mücadeleci oyunu, plase şutları, bitirici dokunuşları, soğukkanlı hamleleriyle izleyenleri şimdiden büyüledi.



ROSSI İLE ÇOK UYUMLU



Mücadeleci ve pivot santrafor özelliğine sahip, Diego Rossi ile de uyumlu görünen Alman santrfor, pazar günü Sivas maçında taraftarın huzurunda sahne alacak.



