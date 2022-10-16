Fenerbahçe'nin en büyük silahı yine Valencia

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Ankaragücü karşısında da takımının en büyük gol silahı olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin en büyük silahı yine Valencia
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16 Ekim 2022 12:01
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Sezona harika başlayan isimlerin başında gelen Enner Valencia, Ankaragücü deplasmanında da Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından biri olacak.

Bu sezon Süper Lig'de 7 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez sallayan ve 2 de asist yapan Valencia, Kadıköy'de 5-4 kazanılan Karagümrük mücadelesinde hat-trick'e imzasını atmıştı.

2007-08'den bu yana Burak Yılmaz'dan (2011-12) sonra ligde çıktığı ilk yedi maçta 10 gole ulaşan iki oyuncudan biri olan Ekvadorlu yıldızın, Avrupa'da ise bu sezon 1 golü (2-2 biten Rennes deplasmanı) bulunuyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un, 32 yaşındaki forvetine Başkent'teki mücadelede ilk 11'de şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

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