Fenerbahçe'nin Emre Mor transferinde, Karagümrük'ün geçen sezonki Teknik Direktörü Volkan Demirel önemli rol oynadı.Sarı-lacivertlilerin efsane ismi, geçen sezonki öğrencisi ile çalışmıştı. Genç futbolcu da, Demirel'in gelişi sonrası müthiş bir çıkış yakaladı. Bu performans sonrası birçok kulübün gündemine giren futbolcu için sarı-lacivertliler devreye girdi.Emre'nin daha önceki iniş çıkışları soru işareti yaratıyordu. Futbolcuyu en iyi tanıyan isimlerden biri olan Volkan Demirel'in olumlu görüşü sonrası soru işaretleri giderildi. Mor'un, yeteneklerinin yanı sıra yerli oyuncu olması da büyük avantaj sağlıyor. Yetenekli oyuncu 2 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay karşılığında transfer tamamlandı.