Fenerbahçe'nin duvarı: Kim Min-Jae

Kim Min-Jae'nin Galatasaray derbisindeki performansı Güney Kore basınında, "Kim, Galatasaray'ın hücumlarını mükemmel şekilde önledi ve demirden duvar ördü" sözleriyle geniş yer buldu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin duvarı: Kim Min-Jae
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12 Nisan 2022 11:35
Galatasaray derbisinde kritik müdahalelerle sahanın en iyi isimlerinden biri olan Kim Min-Jae'nin bu performansına Güney Kore basının da kayıtsız kalmadı.

Güney Kore basınında çıkan haberlerde, "Fenerbahçe, İstanbul derbisini Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle kazandı. Kim Min-Jae de 90 dakika oynadı ve kusursuz bir savunma yaptı. Fenerbahçe üst üste 4. galibiyetini alırken ikinci sıraya yükseldi. Kim Min-Jae ayrıca Galatasaray hücumlarını mükemmel şekilde önledi. Takımının zaferine katkıda bulundu. Adeta demirden bir duvar ördü" denildi.

Haberin detayında, "Kim bireysel hata yapmadı. Galatasaray da tehdit edici atak gösteremedi. Bulduğu pozisyonlarda da Kim Min-Jae geçit vermedi." sözleriyle Güney Koreli milli futbolcu övüldü.

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperini, Galatasaray derbisinde Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin scoutları da takip etti. Özellikle İngiliz takımlarının gözdesi durumunda olan Kim için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısı çalınacak.

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