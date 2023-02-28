Fenerbahçe'nin Dortmund'dan transfer hedefi

Transferin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe'yi transferde hareketli günler bekliyor... Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus orta sahaya 8 numara takviyesi istedi. Bu isteğin üzerine yönetim Borussia Dortmund'da oynayan yıldız isim için temasa geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin Dortmund'dan transfer hedefi
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28 Şubat 2023 13:41
Fenerbahçe, bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yaparken diğer yandan da önümüzdeki sezonun hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'nin Borussia Dortmund'da forma giyen Suriye asıllı Alman merkez orta saha oyuncusu Mahmoud Dahoud için düğmeye bastığı öğrenildi.

BAŞKA TAKIMLAR DA İSTİYOR

27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Dortmund'dan bedelsiz olarak ayrılacağı ifade edildi. Almanya Milli Takımı'nda 2 kez forma giyen Mahmoud Dahoud'u Fenerbahçe dışında başka Avrupa takımları da kadrosunda görmek istiyor. Napoli, Sevilla ve Atletico Madrid'in de oyuncu ile ilgilendiği ve her an teklif yapabilecekleri belirtiliyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında olan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, merkez orta saha dışında ön libero pozisyonunda da forma giyebiliyor.

DAHOUD DA TAKIM ARIYOR

Bu sezon sadece 6 resmi maçta forma giyebilen Mahmoud Dahoud'un da daha fazla süre alacağı bir takımda oynamak istediği öğrenildi.

Bu yüzden tekliflere açık olduğu da gelen haberler arasında. 2 kez Almanya Milli Takım forması giyen Mahmoud Dahoud, 22 kez de Almanya U21 takımında boy gösterdi. 

 

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