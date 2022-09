Fenerbahçe'nin dönüşü, Avrupa'da yankı uyandırdı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Rennes'e konuk oldu. Maçın genelinde etkili bir performans sergileyen Sarı Lacivertliler ikinci yarının başında Terrier ve Majer bulduğu gollerle şok bir şekilde 2-0 geriye düştü. Geri dönüşün ateşini İrfan Can Kahveci yaktı. Milli futbolcu harika bir golle farkı 1'e indirdi. Rennes'de Traore kırmızı kartla oyun dışında kalırken son dakikalarda kazanılan penaltıyı Valencia gole çevirdi ve mücadele 2-2 sona erdi.



Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 4'e yükseltti ve averajla grupta ikinci sırada yer aldı. Temsilcimiz bir sonraki karşılaşmada AEK Larnaca'yı Kadıköy'de konuk edecek. Rennes ise Dinamo Kiev'i konuk edecek.



AVRUPA FENERBAHÇE'Yİ KONUŞUYOR: HAKİMİYET!



Rennes-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından başta Fransız basını olmak üzere Avrupa'da Fenerbahçe'nin etkili oyunu manşetlere taşındı. Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe, Rennes'in Fenerbahçe'ye direnemediğini ve son dakikalarda gelen penaltı golüyle adeta yıkım yaşadığını okuyucularına aktardı. Haberde "Traore'nin oyundan atılmasının ardından Rennes, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne direnemedi. Benjamin Bourigeaud iki hata yaparak Fenerbahçe'nin geri dönüşünde başrol oynadı." ifadelerine yer verildi.



Foot Mercato ise "Rennes, Fenerbahçe'ye takıldı" başlığını kullandı. Haberin detayında "Maçın başlangıcına birkaç pozisyon bulan Fenerbahçe'nin hakimiyeti karşılaşmanın ilk yarısına damga vurdu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Rennes aniden bulduğu goller 2-0 öne geçti. Bu süreçte Rennes çok sayıda fırsat yakaladı, ancak maçı koparmayı başaramadı. Fenerbahçe, Kahveci'den gelen harika gol sayesinde sayesinde mucizevi bir şekilde geri dönüşe imza attı." denildi.



Maxi Foot "Rennes her şeyi mahvetti" başlığını kullandı. Haberde "Gerçek bir karışıklık... Rennes, Avrupa Ligi'nde bu Perşembe günü Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Hamari Traore'nin kırmızı kartı ve Benjamin Bourigeaud'un aptalca penaltısı geri dönüşe zemin hazırladı" ifadeleri kullanıldı.



Le Figaro, İrfan Can Kahveci'nin maçın kahramanı olduğuna dikkat çekti. Haberde "Attığı golde kalitesini gösterdi. Attığı ilk golde VAR ofsaydı tespit ederken Traore'nin kırmızı kartında VAR bu kez onu haklı çıkardı" denildi



PORTEKİZ'DE JESUS MANŞETLERDE



Portekiz basını da Rennes-Fenerbahçe maçına büyük ilgi gösterdi. A Bola "Fransa'da Jorge Jesus'un Fenerbahçe beraberliği kurtardı" başlığını okuyucularına aktardı. Haberin detayında "İrfan Can'ın muhteşem golüyle maça geri dönen Fenerbahçe, Valencia'nın son dakikalarda attığı golle 1 puanı kaptı" denildi.



Record ise Jorge Jesus'un Fransız taraftarlarla yaşadığı tartışmayı manşetine taşıdı. Haberde Jesus'un Fenerbahçe kariyerinde bir unutulmaz ana daha imza attığı belirtildi.



O Jogo, Jesus'un maç sonu yaptığı açıklamaları okuyucularına aktarırken "Rennes maçı koparma noktasına geldi fakat Fenerbahçe, İrfan ve Valencia'nın golleriyle geri döndü" denildi.





