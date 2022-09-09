Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, son dönemde ilk 11'deki yerini geri aldı.Austria Wien maçları ve Kayserispor karşılaşmasının ardından dün de 11'de sahaya çıkan Miguel Crespo yine mücadelesiyle tribünleri mest etti. Yıldız orta saha oyuncusu adeta sahada basmadık yer bırakmadı. Crespo, Arao ile birlikte çok iyi bir ikili oldu,Dinamo Kiev'in orta saha oyuncularına bariz bir üstünlük kurulmasını sağladı. 83 dakika oyunda kalan Portekizli oyuncu, 12 ikili mücadelenin 6'sını kazandı, 2 top kapıp, 2 pas arası yaptı.