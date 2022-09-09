Fenerbahçe'nin dinamosu: Miguel Crespo

Fenerbahçe'de Austria Wien maçları ve Kayserispor karşılaşmasının ardından Dinamo Kiev maçına da 11'de başlayan Miguel Crespo yine tribünleri mest etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin dinamosu: Miguel Crespo
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09 Eylül 2022 10:05
Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, son dönemde ilk 11'deki yerini geri aldı.

TRİBÜNLERİ MEST ETTİ

Austria Wien maçları ve Kayserispor karşılaşmasının ardından dün de 11'de sahaya çıkan Miguel Crespo yine mücadelesiyle tribünleri mest etti. Yıldız orta saha oyuncusu adeta sahada basmadık yer bırakmadı. Crespo, Arao ile birlikte çok iyi bir ikili oldu,

83 DAKİKA OYUNDA KALDI

Dinamo Kiev'in orta saha oyuncularına bariz bir üstünlük kurulmasını sağladı. 83 dakika oyunda kalan Portekizli oyuncu, 12 ikili mücadelenin 6'sını kazandı, 2 top kapıp, 2 pas arası yaptı. 

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