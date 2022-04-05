Fenerbahçe'nin dinamosu Miguel Crespo

Trabzonspor (13 km), Alanyaspor (12.6 km), Konyaspor (11.9 km) maçlarında takımını sırtlayan Miguel Crespo, Kayserispor karşısında da 11.4 km koşu mesafesiyle Fenerbahçe'nin bu dönem en çok katkı aldığı futbolcusu oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'nin dinamosu Miguel Crespo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2022 12:24
Fenerbahçe 'ye transferinin gerçekleştiği zaman taraftarlarca 'yetersiz' görülen ve eleştirilen Miguel Crespo, cevabını sahada veriyor.

Son haftaların dinamosu Crespo, Trabzonspor karşısında 13 km koşu mesafesi ile zirvede yer almıştı. Alanyaspor maçında 12.6 km koşan Portekizli oyuncu, Konyaspor'a karşı da 11.9 km ile takımının en çok koşanıydı. Fenerbahçe adına son 3 maçtır en çok mesafe kat eden isim olan Crespo, Kayserispor karşısında da 11.4 km ile kendi takım arkadaşlarını geride bırakıp 4 maç üst üste sarı-lacivertlilerin bu istatistikte zirvedeki ismi oldu.

Taraftarlar sosyal medyada Crespo'ya övgüler yağdırırken sezon başında 1.5 milyon Euro'ya bonservisinin %80'i Estoril'den alınan 25 yaşındaki oyuncunun transfermarkt'a göre değeri de 5 milyon Euro'ya ulaştı. 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.