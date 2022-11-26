Fenerbahçe'nin dev planı; Çağlar Söyüncü

Ara transfer için stoper arayışında olan Fenerbahçe, milli yıldız Çağlar Söyüncü'yü de listesinde tutuyor.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncunun durumu yakından takip ediliyor. Bu sezon sadece 2 maçta şans bulan Çağlar'ı teknik direktör Brendan Rodgers ilk 11'de düşünmüyor. Sözleşmesini uzatmadığı için gözden çıkarıldığı belirtilen 26 yaşındaki oyuncu, Inter başta olmak üzere birçok takımın radarında yer alıyor.



Sarı-lacivertli yönetimin, ilk etapta Avrupa'da kalmak isteyen Çağlar'ın Türkiye'ye dönmeye karar vermesi halinde devreye girerek teklif yapmasına kesin gözüyle bakılıyor... Altınordu'dan 2016'da Freiburg'a transfer olan Çağlar, 2018'de 21 milyon euro bonservis bedeliyle Leicester City'ye geçmişti. İngiliz ekibinde 4 yılda 125 maça çıkan Söyüncü, 3 kez fileleri sarstı. İki de asist yaptı.





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