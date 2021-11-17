Fenerbahçe'nin derbi silahı: Duran top

Fenerbahçe, son haftalarda duran topları savunmakta oldukça zorlanıyor. Ancak Sarı-Lacivertliler, kendileri için kabus olan bu durumu derbide önemli bir silaha çevirmek için çalışıyor. Pereira ve ekibi, Galatasaray 'ın sezon başından beri oynadığı maçları izledi ve rakibi detaylı bir şekilde analiz etti. Cim Bom'un da hava toplarını savunmada yaşadığı zaaflar not edildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin ezeli rakibine karşı önemli bir avantajı daha var: Boy uzunluğu üstünlüğü... Galatasaray'ın iki stoperi Marcao ve Nelsson ile orta saha oyuncusu Berkan'ın boyları 1.85 m. ve düzenli 11'deki en uzun isimler konumunda.



Usta ayaklar



Genel kadrodaki en uzun oyuncular ise 1.91 m. boyunda Diagne ve Luyindama. Fenerbahçe'de stoperler Szalai 1.92 m., Min-jae Kim ve Marcel Tisserand 1.90 m.; forvetler Serdar Dursun 1.90 m., Berisha ise 1.88 m. ile Sarı-Kırmızılı rakiplerine oranla ciddi bir avantaja sahip. Vitor Pereira'nin duran toplar için tek silahı uzun boy değil. Bunları etkili bir şekilde kullanabilen Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Jose Sosa gibi usta ayaklara da sahip.



