Yaz transfer döneminde ABD'de MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles FC'ten transfer edilen Diego Rossi, Fenerbahçe forması altında bir türlü bekleneni verememişti. Şimdiye kadar 21 lig maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de gol pası verdi. Rossi, dün de Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Uruguaylı kanat oyuncusu, hücumdaki etkili görüntüsü ile dikkat çekerken, üst düzey bir hücum performansı ortaya koydu. Yıldız futbolcu, güzel futbolunu bir de golle süsledi. Rossi, 26. dakikada Altay Bayındır'ın pasında harika bir aşırtma vuruş ile Akdeniz ekibinin filelerini havalandırdı.



Dördüncü golü hazırladı



47. dakikada direğe takılan Uruguaylı, ligdeki 3. sayısını kaydederken, ortaya da ilginç bir istatistik çıktı. 25 yaşındaki oyuncu, daha önceki 2 golünü deplasman maçlarında atmıştı. Rossi, bir kez daha Kanarya'nın konuk tarafta olduğu bir maçta gol atmanın sevincini yaşadı. Bu arada Rossi, 78'de Arda Güler'in kaydettiği golün pasını verdi. Dördüncü gol öncesinde de büyük bir gayretle topu taşıyan Rossi, bir gol, bir asist ile maçı tamamladı, futboluyla bu kez alkış aldı. Rossi maçın ardından şu ifadeleri sarf etti: Attığım ilk golü antrenmanlarda çalışıyorduk. Altay çok iyi top yaptı. Gole çevirmeyi başardım. Altay'a teşekkür ediyorum attığı güzel pas için.





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