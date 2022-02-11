Fenerbahçe'nin deplasman kabusu

Fenerbahçe, 12 Şubat Cumartesi günü GZT Giresunspor karşısında yaşanan 5 maçlık kötü seriyi bitirme hedefinde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin deplasman kabusu
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11 Şubat 2022 09:59
Süper Lig'de 12 Şubat Cumartesi günü Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe deplasmanda kazanmayı unuttu...

Sarı-lacivertliler son 5 dış saha maçından 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle dönerken, 11 puan bıraktı. Deplasmanda en son 21 Kasım 2021'de Galatasaray'ı 2-1 yenen Kanarya, o tarihten sonra galibiyete hasret kaldı.

Sarı-lacivertliler Giresunspor'u yenip hem ligdeki kötü gidişine son vermek hem de deplasmandaki şanssız seriyi bitirmek istiyor. Geride kalan 24 haftada 12 kez dışarı çıkan Fenerbahçe; sadece Adana Demir, Altay, Hatay ve G.Saray'ı mağlup etti. 4 maçı kazanan Kanarya 4 yenilgi, 4 beraberlik aldı. 

 

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