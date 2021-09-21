Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, kaleci Altay dışında takımda hemen hemen her ismi dinlendirip yedeğe alırken saha içindeki tek bir isme hiç dokunmadı: Luiz Gustavo...



Geçen sezon Erol Bulut döneminde sorgulanan, Emre Belözoğlu döneminde ise forma şansı bulamayan Luiz Gustavo'nun geleceği tartışmalıydı. Bu yaz Fenerbahçe'den gitmesi de gündeme gelen Brezilyalı orta saha için gelen teklifler Vitor Pereira'nın talebiyle geri çevrildi.



HER MAÇTA 90 DAKİKA!



Vitor Pereira, yaz kampında ve hazırlık maçlarında performansı dikkat çeken Luiz Gustavo'dan hiç vazgeçmedi. Maç başlangıcı ve maç içine göre partnerleri Zajc, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan ve Meyer oldu ama orta ikilide sabit parça hep Luiz Gustavo oldu.



Performansıyla da takdir toplayan ve 34 yaşına göre çok daha fit bir performans sergileyen Luiz Gustavo, Avrupa ve ligdeki 8 resmi maçta da 90 dakika forma giydi.



SÜPER LİG'İN EN ÇOK KOŞAN 2. OYUNCUSU



Gustavo, ayrıca 12.8 km ortalama ile Süper Lig'in en çok koşan ikinci futbolcusu oldu. Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'de ilk sırada yer alan Tolga Ciğerci'den maç başına sadece 140 metre daha az ortalama yakaladı.



ROTASYONDAN ETKİLENMİYOR



Son 3 maçta gelmeyen galibiyetlere karşın Fenerbahçe'de bir kez daha taşlar yerinden oynayacak ama Luiz Gustavo bir kez daha adı ilk 11'e en başta yazılan isim olacak.



