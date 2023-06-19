Fenerbahçe'nin Cuadrado için teklifi ortaya çıktı!

Yıldızları kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Juan Cuadrado için resmen harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Kolombiyalı futbolcuya senelik 3.5 milyon Euro üzerinden 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; juventus.com
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Fenerbahçe'nin Cuadrado için teklifi ortaya çıktı!
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19 Haziran 2023 10:10
Kolombiya futbolunun yıldızlarından Juan Cuadrado, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor.

Juventus'la sözleşmesi, haziran ayı sonunda bitecek Cuadrado'nun, İtalyan devine veda edeceği bildirildi.

Kanarya'nın yanı sıra tecrübeli futbolcuya, İspanya'dan son Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'nın da talip olduğu biliniyor.

Fenerbahçe harekete geçti

Hem sağ bek hem de sağ kanat olarak oynayabilen 35 yaşındaki oyuncu için elini çabuk tutmak isteyen Kanarya'nın, harekete geçtiği öğrenildi.

Juventus ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Cuadrado'ya Sevilla'nın da talip olduğu belirtildi.

Bonuslar hariç 3.5 milyon Euro

Sarı-Lacivertliler'in, 2 yıllık sözleşme karşılığında Cuadrado'ya, bonuslar hariç senelik 3.5 milyon Euro teklif ettiği ifade edildi. Kolombiyalı yıldızın, Fenerbahçe'den düşünmek için süre istediği belirtildi. 

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