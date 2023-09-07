Fenerbahçe'nin Crespo ile anlaşma detayları belli oldu

26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe, göndermeyi planladığı ve takım bulması için izin verdiği Miguel Crespo'yla aniden sözleşme uzatma kararı aldı.Daha önce kendisine önerilen 1.2 milyon euroyu kabul etmeyen ve 1.7 milyon euro isteyen Portekizli ile senelik 1.5 milyon euroya anlaşıldı.Taraflar resmi imzaları birkaç gün içerisinde atacak.