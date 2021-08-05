Fenerbahçe'nin Çin'den stoper gözdesi: Min-Jae Kim

Fenerbahçe, Beijing Guoan'ın Güney Koreli stoperi Min-Jae Kim'i transfer listesine dahil etti

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'nin Çin'den stoper gözdesi: Min-Jae Kim
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05 Ağustos 2021 09:05
Fenerbahçe yönetimi, Pereira'nın savunmanın göbeğine hızlı bir stoper isteği sonrası, Güney Koreli Min-Jae Kim için temaslara başladı.

Porto'nun da talip olduğu 24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Kim, Ocak 2019'da 5 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ile Beijing Guoan'a transfer olmuştu. Çin Ligi'nde 13 maçta forma giyen Min- Jae Kim, 1.90'lık boyuna rağmen, çabuk bir stoper olması ve tekniğinin düzgünlüğü ile dikkat çekiyor.

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