Fenerbahçe'nin Çin'den stoper gözdesi: Min-Jae Kim

Fenerbahçe yönetimi, Pereira'nın savunmanın göbeğine hızlı bir stoper isteği sonrası, Güney Koreli Min-Jae Kim için temaslara başladı.



Porto'nun da talip olduğu 24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.



Kim, Ocak 2019'da 5 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ile Beijing Guoan'a transfer olmuştu. Çin Ligi'nde 13 maçta forma giyen Min- Jae Kim, 1.90'lık boyuna rağmen, çabuk bir stoper olması ve tekniğinin düzgünlüğü ile dikkat çekiyor.