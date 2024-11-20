Fenerbahçe'nin çilingiri: Sofyan Amrabat

Fenerbahçeli Sofyan Amrabat, orta sahadaki hakimiyeti ve yaptığı asistlerle oynadığı maçlarda adından söz ettiriyor.

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Fenerbahçe'nin çilingiri: Sofyan Amrabat
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20 Kasım 2024 08:52
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat, orta sahadaki hakimiyeti ve yaptığı asistlerle oynadığı maçlarda adından söz ettirmeye devam ediyor.

SON MAÇTA ASİST YAPTI

Son olarak yıdız isim, Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Lesoto'yu 7-0 yendiği maçta asist yapmıştı.

İZLEYENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Ayrıca Lesoto karşılaşmasında %98 pas isabeti ile oynayan Amrabat, izleyenleri kendine adeta hayran bıraktı.

SON 6 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST

Öte yandan tecrübeli orta sahanın Sarı-Lacivertli takım ve milli formayla çıktığı son 6 mücadelede 2 gol ve 2 asisti bulunuyor. 

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