Fenerbahçe'nin büyük satış hedefi: 70 milyon euro!

Fenerbahçe'de yönetim, gelecek sezon yapılacak satışlardan elde edilecek gelir ile yıldız transferler yapmayı hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin büyük satış hedefi: 70 milyon euro!
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10 Nisan 2023 09:53
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren, kupada da yoluna devam eden Fenerbahçe yine de taraftarın istediği, görmeye alışkın olduğu süper yıldızlara sahip değil.

TARAFTAR YILDIZ İSTİYOR

Geçmişte, Anelka, Van Hooijdonk, Alex, Lugano, Roberto Carlos, Nani, Rapaic, Ortega, Kezman, Kjaer, Appiah, Meireles gibi birçok dünya yıldızını çubuklu forma ile izleyen taraftarlar yeniden bu kalibrede oyuncuları takımlarında görmek istiyor.

70 MİLYON EURO GELİR

Fenerbahçe bu yaz Arda Güler, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun olası satışından 70 milyon euro gibi bir girdi bekliyor. Bu para gelecek sezonun süper yıldız transferine ayrılacak. Kanarya böylece geçmişindeki gibi sahaya çıktığı anda rakiplerin dizlerini titreterek oyuncuları bünyesinde barındıracak.  

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