Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren, kupada da yoluna devam eden Fenerbahçe yine de taraftarın istediği, görmeye alışkın olduğu süper yıldızlara sahip değil.



TARAFTAR YILDIZ İSTİYOR



Geçmişte, Anelka, Van Hooijdonk, Alex, Lugano, Roberto Carlos, Nani, Rapaic, Ortega, Kezman, Kjaer, Appiah, Meireles gibi birçok dünya yıldızını çubuklu forma ile izleyen taraftarlar yeniden bu kalibrede oyuncuları takımlarında görmek istiyor.



70 MİLYON EURO GELİR



Fenerbahçe bu yaz Arda Güler, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun olası satışından 70 milyon euro gibi bir girdi bekliyor. Bu para gelecek sezonun süper yıldız transferine ayrılacak. Kanarya böylece geçmişindeki gibi sahaya çıktığı anda rakiplerin dizlerini titreterek oyuncuları bünyesinde barındıracak.



