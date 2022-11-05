Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

Fenerbahçe'nin, 30 Haziran itibarıyla borcunun 6 milyar 537 milyon lira olduğu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
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05 Kasım 2022 15:14
Fenerbahçe Kulübünün, 30 Haziran itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 537 milyon lira olduğu bildirildi.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, denetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

Rapora göre, son altı aylık dönemi kapsayan 1 Ocak-30 Haziran döneminde Fenerbahçe'nin toplam borcunun 6 milyar 537 milyon lira olduğu belirtildi.

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