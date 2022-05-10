Fenerbahçe'nin biyonik adamı: Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.



Genç oyuncu son olarak derbide yakaladığı müthiş istatistikler ile şapka çıkarttırdı. Beşiktaş karşısında sol bekte savunma ve hücum arasında mekik dokuyan genç oyuncu, en çok ikili mücadeleye giren (20), en çok ikili mücadele kazanan (9), en çok pas arası yapan (6), en çok top kapan (5) ve üçüncü bölgede en yüksek pas isabeti sağlayan oyuncu oldu (yüzde 78.6).





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