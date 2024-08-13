Fenerbahçe'nin biyonik adamı: Dusan Tadic!

Geçen sezon 57 maçın 56'sında forma giyen Dusan Tadic, bu sezonki ilk 4 resmi karşılaşmada da sahaya çıktı, milli takımda da 13 mücadelede oynadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin biyonik adamı: Dusan Tadic!
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13 Ağustos 2024 08:24
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, performansıyla parmak ısırtıyor.

Geçen sezon temmuz ayında sarı-lacivertlilere imza atan 35 yaşındaki oyuncu, İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olmuş ve 57 resmi maçın 56'sında forma giymeyi başarmıştı.

Bir tek Adanaspor'la oynanan Türkiye Kupası 5'inci tur karşılaşmasında forma giymeyen Tadic, diğer mücadelelerde 16 gol atarken, 16 defa da asist yaparak 32 gole direkt katkı sağlamıştı. Sırp yıldız, geçen yıl bıraktığı yerden bu sezonda devam ediyor.

MOURINHO'NUN DA VAZGEÇİLMEZİ

Yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösteren tecrübeli futbolcu, Jose Mourinho'nun da vazgeçilmezlerinden oldu. Bu sezondaki 4 resmi mücadelede de ilk 11'de sahaya çıkan Tadic, 3 asistlik skor katkısı verdi.



F.BAHÇE İLE 60 MAÇ

Fenerbahçe'yle 60 maça çıkan Dusan Tadic, geçen yıldan bu zamana kadar da 13 defa Sırbistan Milli Takım formasını giydi ve toplamda 73 maçta görev yaptı. Tadic, bugün de ilk 11'de olacak. 

 
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