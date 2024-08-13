Fenerbahçe'nin biyonik adamı: Dusan Tadic!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, performansıyla parmak ısırtıyor.
Geçen sezon temmuz ayında sarı-lacivertlilere imza atan 35 yaşındaki oyuncu, İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olmuş ve 57 resmi maçın 56'sında forma giymeyi başarmıştı.
Bir tek Adanaspor'la oynanan Türkiye Kupası 5'inci tur karşılaşmasında forma giymeyen Tadic, diğer mücadelelerde 16 gol atarken, 16 defa da asist yaparak 32 gole direkt katkı sağlamıştı. Sırp yıldız, geçen yıl bıraktığı yerden bu sezonda devam ediyor.
MOURINHO'NUN DA VAZGEÇİLMEZİ
Yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösteren tecrübeli futbolcu, Jose Mourinho'nun da vazgeçilmezlerinden oldu. Bu sezondaki 4 resmi mücadelede de ilk 11'de sahaya çıkan Tadic, 3 asistlik skor katkısı verdi.
F.BAHÇE İLE 60 MAÇ
Fenerbahçe'yle 60 maça çıkan Dusan Tadic, geçen yıldan bu zamana kadar da 13 defa Sırbistan Milli Takım formasını giydi ve toplamda 73 maçta görev yaptı. Tadic, bugün de ilk 11'de olacak.
Geçen sezon temmuz ayında sarı-lacivertlilere imza atan 35 yaşındaki oyuncu, İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olmuş ve 57 resmi maçın 56'sında forma giymeyi başarmıştı.
Bir tek Adanaspor'la oynanan Türkiye Kupası 5'inci tur karşılaşmasında forma giymeyen Tadic, diğer mücadelelerde 16 gol atarken, 16 defa da asist yaparak 32 gole direkt katkı sağlamıştı. Sırp yıldız, geçen yıl bıraktığı yerden bu sezonda devam ediyor.
MOURINHO'NUN DA VAZGEÇİLMEZİ
Yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösteren tecrübeli futbolcu, Jose Mourinho'nun da vazgeçilmezlerinden oldu. Bu sezondaki 4 resmi mücadelede de ilk 11'de sahaya çıkan Tadic, 3 asistlik skor katkısı verdi.
F.BAHÇE İLE 60 MAÇ
Fenerbahçe'yle 60 maça çıkan Dusan Tadic, geçen yıldan bu zamana kadar da 13 defa Sırbistan Milli Takım formasını giydi ve toplamda 73 maçta görev yaptı. Tadic, bugün de ilk 11'de olacak.