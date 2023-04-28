Fenerbahçe'nin "biyonik adamı" Attila Szalai daha fazla dayanamadı

Bu sezon Fenerbahçe ile neredeyse maç kaçırmayan Macar stoper Attila Szalai, çok maç oynaması sebebiyle sakatlık yaşadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin 'biyonik adamı' Attila Szalai daha fazla dayanamadı
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28 Nisan 2023 12:44
Fenerbahçe'de Sivasspor deplasmanı öncesi Attila Szalai şoku yaşanıyor. Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen savunmanın sigortası durumundaki Macar stoperi yoğunluk vurdu.

Teknik direktör Jorge Jesus'un sık sık rotasyona uğrattığı sarı-lacivertli takımda bu sezon vazgeçemediği tek futbolcu Szalai oldu. 25 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe'nin bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 46 maçın 45'inde (Dinamo Kiev 120 dakika) forma giyerken sadece Alanya deplasmanında cezalı olduğu için tribünde yer aldı.

MİLLİ TAKIM'DA DA HEP OYNADI

Avrupa Ligi Elemeleri'ndeki Austria Wien rövanşında ise son 10 dakikada süre aldı. Ayrıca Macaristan Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde, EURO 2024 Elemeleri ve hazırlık müsabakasında da 4 maçın tamamında sahada kaldı. Toplamda 49 maçta 4 bin 361 dakika savunmada görev yapan Szalai, bu yoğun tempoya daha fazla dayanamadı ve etkileri 31. haftada 3-3 biten İstanbulspor karşılaşmasından sonra kendini gösterdi.
 
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