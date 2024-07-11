Fenerbahçe'nin Bertuğ Yıldırım transferinde ödeyeceği bonservis ortaya çıktı!

Fenerbahçe, kadrosunda yerli bir forvet bulundurmak istiyor. Bunun için belirlenen adaylar Bertuğ Yıldırım ve Cenk Tosun oldu. Sarı-Lacivertliler, Bertuğ'u kiralamak için Rennes'in kapısını çalmıştı.
Transfer için kollar sıvandı
Ancak Kırmızı-Siyahlılar'dan, "Kiralamayı düşünmüyoruz. 10 milyon Euro'ya satabiliriz" yanıtı gelmişti. Yönetim, 21 yaşındaki golcüyle her konuda anlaşma sağladıktan sonra bu transferi bonservisle çözmek için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler, Rennes'in kapısını bu kez 6 milyon Euro'luk bir teklifle çaldı.
5.4 milyona gitmişti
Pazarlık masasına 10 milyon Euro'luk taleple oturan Fransız ekibinin bu rakamda indirime gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bertuğ Yıldırım'ın da Fenerbahçe forması giymek istemesi nedeniyle pazarlıklarda hızlı bir ilerleme sağlanması bekleniyor.
Genç forvet, Hatayspor'da yakaladığı çıkışın ardından geçen sezon 5.4 milyon Euro'ya Rennes'in yolunu tutmuştu. Bertuğ, Fransız ekibiyle çıktığı 28 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken, 2 de asist yaptı.
Transfer için kollar sıvandı
Ancak Kırmızı-Siyahlılar'dan, "Kiralamayı düşünmüyoruz. 10 milyon Euro'ya satabiliriz" yanıtı gelmişti. Yönetim, 21 yaşındaki golcüyle her konuda anlaşma sağladıktan sonra bu transferi bonservisle çözmek için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler, Rennes'in kapısını bu kez 6 milyon Euro'luk bir teklifle çaldı.
5.4 milyona gitmişti
Pazarlık masasına 10 milyon Euro'luk taleple oturan Fransız ekibinin bu rakamda indirime gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bertuğ Yıldırım'ın da Fenerbahçe forması giymek istemesi nedeniyle pazarlıklarda hızlı bir ilerleme sağlanması bekleniyor.
Genç forvet, Hatayspor'da yakaladığı çıkışın ardından geçen sezon 5.4 milyon Euro'ya Rennes'in yolunu tutmuştu. Bertuğ, Fransız ekibiyle çıktığı 28 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken, 2 de asist yaptı.