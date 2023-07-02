Fenerbahçe'nin Berisha'dan alacağı rakam

Fenerbahçe, Augsburg'un Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Alman oyuncudan 4 milyon euro kazanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin Berisha'dan alacağı rakam
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02 Temmuz 2023 15:14
Fenerbahçe'den geçen sezon Augsburg'a giden Mergim Berisha, bonservisiyle Alman ekibine katıldı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, Augsburg'un 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Berisha'nın bonservisinden 4 milyon euro kasasına koyacak. Sarı-lacivertliler, geçen sezon da Augsburg'tan kiralama ücreti olarak 300 bin euro olarak almıştı.

Geçtiğimiz yıl Augsburg'ta 23 maçta forma şansı bulan Mergim Berisha, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

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