Fenerbahçe'nin beklediği transfer gerçekleşiyor

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Uruguaylı forvet Maxi Gomez için büyük önem teşkil eden bir transfer gerçekleşmek üzere.



Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Edinson Cavani'yi uzun süredir transfer etmek isteyen Valencia, bu transferde mutlu sona ulaşmak üzere. Fransız ekibi Nice'in de istediği Cavani'nin tercihini Valencia'yı tercih ettiği ve bu transferin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.



MAXI GOMEZ'İN YOLU AÇILDI



Maxi Gomez'in takımdan ayrılmasını doğrudan ilgilendiren Cavani transferinin gerçekleşmesi halinde Valencia'nın, Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye gidişi için de kolaylık sağlaması bekleniyor.



İki Uruguaylı golcüden Edinson Cavani geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 20 maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağlarken, Maxi Gomez geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla çıktığı 32 maçta 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.





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