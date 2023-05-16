Fenerbahçe'nin B planı: Bounou

Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatıyla kaleci arayışlarına giren Fenerbahçe'de 1. sıradaki aday Dinamo Zagreb'in Hırvat file bekçisi Livakovic'di.

Sarı-Lacivertli kurmaylar bu transfer için oyuncunun menajeri ile temasa geçseler de Livakovic'in transferi pek de kolay değil. Zira oyuncuyu isteyen başka kulüpler de var. Geçtiğimiz sezon Livakovic'i Bayern Münih de istemişti. Bu gerçeğin farkında olan Fenerbahçe yönetimi B Planı'nı hazırlamış durumda.

Sevilla'nın Faslı kalecisi Yassine Bounou da listeye dahil edildi. Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Fas'ın kalesini koruyan Bounou önceki yıllarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

RESMİ TEKLİF YOLDA

Bounou'nun Sevilla ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olmasına karşın şu anda takımında yedek olması nedeniyle başka bir kulübe transfer olmak istiyor. 32 yaşında ve 1.92 boyunda olan file bekçisinin menajeri ile görüşme yapılırken Livakovic transferinin gidişatına göre Sevilla kulübü ile de temasa geçilmesi bekleniyor.