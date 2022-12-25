Fenerbahçe'nin ayakta kalan ismi: Altay

Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup olurken sarı-lacivertlilerde ayakta kalan isimlerden biri Altay Bayındır oldu. Milli file bekçisi, özellikle karşılaşmanın son anlarında önemli kurtarışlara imza attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin ayakta kalan ismi: Altay
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25 Aralık 2022 10:58
Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı öncesinde teknik direktör Jorge Jesus ile konuşarak oynamak istediğini vurgulayan ve formasına kavuşan Altay Bayındır, sahada da takımının ayakta kalan isimlerindendi.

Trabzonspor ataklarında devleşen 24 yaşındaki kaleci, iki gol yemesine rağmen 5 net kurtarışa imza atıp farkın artmasına engel oldu. Ayrıca %65'lik pas isabeti yakalayan Altay Bayındır, 1 kez de ikili mücadele kazandı.

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