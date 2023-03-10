Fenerbahçe'nin Avrupa'daki serisi sona erdi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olurken, yenilmezlik serisi de sona erdi.
Bu sezon daha önce Avrupa'da Dinamo Kiev'e uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 10 maçta yenilgi almamıştı. Sevilla, mağlubiyetiyle Fenwerbahçe'nin bu serisi sona erdi.
Fenerbahçe, Avrupa'da söz konusu 10 maçlık seride 7 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.
Bu sezon daha önce Avrupa'da Dinamo Kiev'e uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 10 maçta yenilgi almamıştı. Sevilla, mağlubiyetiyle Fenwerbahçe'nin bu serisi sona erdi.
Fenerbahçe, Avrupa'da söz konusu 10 maçlık seride 7 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.
✅3-0 Slovacko
⭕1-1 Slovacko
✅2-0 A. Wien
✅4-1 A. Wien
✅2-1 D. Kiev
⭕2-2 Rennes
✅2-0 AEK
✅2-1 AEK
⭕3-3 Rennes
✅2-0 D. Kiev
❌0-2 Sevilla
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. pic.twitter.com/ND8wYo5qm8
— Sporx (@sporx) March 9, 2023
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