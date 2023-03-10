Fenerbahçe'nin Avrupa'daki serisi sona erdi!

Sevilla'ya 2-0'lık skorla mağlup olan Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Avrupa'daki serisi sona erdi!
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10 Mart 2023 01:11
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olurken, yenilmezlik serisi de sona erdi.

Bu sezon daha önce Avrupa'da Dinamo Kiev'e uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 10 maçta yenilgi almamıştı. Sevilla, mağlubiyetiyle Fenwerbahçe'nin bu serisi sona erdi.

Fenerbahçe, Avrupa'da söz konusu 10 maçlık seride 7 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.

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