Fenerbahçe'nin Avrupa'da bileği bükülmüyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eleyen Fenerbahçe'nin son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülüyor.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezondan bu yana oynadığı son 14 Avrupa maçında 10 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 1 kez yenildi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor - Differdange eşlemesinin galibiyle eşleşecek.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezondan bu yana oynadığı son 14 Avrupa maçında 10 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 1 kez yenildi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor - Differdange eşlemesinin galibiyle eşleşecek.
✅3-0 Slovacko
⭕1-1 Slovacko
✅2-0 A. Wien
✅4-1 A. Wien
✅2-1 D. Kiev
⭕2-2 Rennes
✅2-0 AEK
✅2-1 AEK
⭕3-3 Rennes
✅2-0 D. Kiev
❌0-2 Sevilla
✅1-0 Sevilla
✅5-0 Zimbru
✅4-0 Zimbru
Fenerbahçe, son 14 Avrupa maçında 10 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 1 kez yenildi. pic.twitter.com/cwxzdG3FDb
— Sporx (@sporx) August 1, 2023