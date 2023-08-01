Fenerbahçe'nin Avrupa'da bileği bükülmüyor

Konferans Ligi'nde Zimbru'yu eleyerek üst tura çıkan Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin Avrupa'da bileği bükülmüyor
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01 Ağustos 2023 22:55
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eleyen Fenerbahçe'nin son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülüyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezondan bu yana oynadığı son 14 Avrupa maçında 10 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 1 kez yenildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor - Differdange eşlemesinin galibiyle eşleşecek.

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