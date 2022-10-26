Fenerbahçe'nin Avrupa'da 251. kritik maçı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında perşembe günü Fransa'nın Rennes takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 251. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
- Kupa 2'de 133. maç
Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 133. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 132 müsabakada 58 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe rakip filelere 185 gol gönderirken, kalesinde 166 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 78 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 113 gol atarken, 75 gol yedi.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|78
|40
|22
|16
|113
|75
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|34
|12
|11
|11
|48
|39
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|2
|0
|0
|2
|4
|6
|TOPLAM
|250
|93
|54
|103
|320
|362
Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 133. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 132 müsabakada 58 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe rakip filelere 185 gol gönderirken, kalesinde 166 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 78 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 113 gol atarken, 75 gol yedi.
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